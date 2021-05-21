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В России появился сайт для борьбы с мошенниками

В ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтёры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений.

21 мая, 05:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России появился сайт, который поможет бороться с мошенниками, которые выманивают деньги через Интернет и с помощью звонков. Платформу "Мошеловка" презентуют на Российском интернет-форуме (РИФ-2021) 21 мая, сообщают СМИ.

С помощью ресурса жертвы мошенников смогут сообщить о произошедшем, а также воспользоваться специальным алгоритмом действий, который подскажет, куда обращаться и что делать. Кроме того, специальной формой, чтобы оставить информацию, смогут воспользоваться и те, кто получил подозрительные звонки.

Мошенники тоже обедают: выявлен рабочий график телефонных обманщиков

Мошенники тоже обедают: выявлен рабочий график телефонных обманщиков

Отмечается, что в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтёры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Все сообщения будут систематизированы, а данные будут передаваться в Центробанк и правоохранительные органы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве накрыли банду телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров. Злоумышленники предлагали пожилым людям компенсации за купленные ранее лекарства, однако, чтобы получить средства, необходимо было оплатить "госпошлину".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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