В России появился сайт для борьбы с мошенниками
В ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтёры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений.
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В России появился сайт, который поможет бороться с мошенниками, которые выманивают деньги через Интернет и с помощью звонков. Платформу "Мошеловка" презентуют на Российском интернет-форуме (РИФ-2021) 21 мая, сообщают СМИ.
С помощью ресурса жертвы мошенников смогут сообщить о произошедшем, а также воспользоваться специальным алгоритмом действий, который подскажет, куда обращаться и что делать. Кроме того, специальной формой, чтобы оставить информацию, смогут воспользоваться и те, кто получил подозрительные звонки.
Отмечается, что в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтёры конкурса "Лидеры России", Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Все сообщения будут систематизированы, а данные будут передаваться в Центробанк и правоохранительные органы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве накрыли банду телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров. Злоумышленники предлагали пожилым людям компенсации за купленные ранее лекарства, однако, чтобы получить средства, необходимо было оплатить "госпошлину".
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