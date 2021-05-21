Ушёл из жизни народный художник СССР Таир Салахов
За свою творческую карьеру живописец написал огромное количество картин, которые сегодня представлены в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Художник Таир Салахов. Фото © ТАСС / Игорь Кубединов
В Германии на 93-м году жизни умер народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов. О печальном известии сообщила его дочь.
"В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов", — передаёт ТАСС её слова.
Салахов является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века. За свою творческую карьеру живописец написал огромное количество картин, которые сегодня представлены в музеях и частных коллекциях по всему миру. В 1963 году он был удостоен звания народного художника Азербайджана, а спустя десятилетие — народного художника СССР. Среди наград Салахова насчитывается 13 орденов, присуждаемых выдающимся деятелям искусства. Кроме того, художник является Героем Социалистического Труда.
Ранее стало известно, что на 54-м году жизни умер кинооператор Кирилл Мошкович. Он снял такие сериалы, как "Яма", "Таинственная страсть" и "Наследники", работал над многосерийными лентами "Дорожный патруль" и "Морские дьяволы".
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