Ушёл из жизни народный художник СССР Таир Салахов

Салахов является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века. За свою творческую карьеру живописец написал огромное количество картин, которые сегодня представлены в музеях и частных коллекциях по всему миру. В 1963 году он был удостоен звания народного художника Азербайджана, а спустя десятилетие — народного художника СССР. Среди наград Салахова насчитывается 13 орденов, присуждаемых выдающимся деятелям искусства. Кроме того, художник является Героем Социалистического Труда.