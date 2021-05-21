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В России в дипломах об образовании могут появиться QR-коды

Кроме того, Минобрнауки подготовило предложения "по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина".

21 мая, 07:25
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Минобрнауки России работает над вопросом использования в документах об образовании и квалификации QR-кодов, что позволит работодателям иметь доступ к портфолио выпускника. Об этом сообщается в ответе заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко на обращение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Елены Строковой, передаёт ТАСС.

"В дополнение министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников", — сказано в письме.

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Кучеренко также отметил, что ведомство подготовило предложения "по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина", куда предлагается включать индивидуальные достижения, подтверждённые документально. Речь, в частности, идёт об успехах в профессиональном спорте, включая статус призёра Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, знаки отличия ГТО, а также дипломы с отличием об имеющемся образовании, о волонтёрской деятельности, участии в олимпиадах школьников.

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По словам Кучеренко, достижения, которые будут учитываться при приёме на обучение в магистратуру и аспирантуру, образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили составить реестр профессий, спрос на которые скоро исчезнет. Также, по мнению эксперта, необходимо провести анализ востребованности специалистов на 5, 10 и 20 лет вперёд.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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