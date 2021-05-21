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В Пермском крае лицеист напал с ножом на учителя физики

Педагог госпитализирована с двумя ранениями в области шеи, со школьником проводится беседа.

21 мая, 07:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Пермском крае ученик лицея 2004 года рождения напал на преподавателя физики с ножом и нанёс ей ранения в область шеи. 74-летняя Людмила И. госпитализирована, рассказал источник Лайфа.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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