В Пермском крае лицеист напал с ножом на учителя физики

В Пермском крае ученик лицея 2004 года рождения напал на преподавателя физики с ножом и нанёс ей ранения в область шеи. 74-летняя Людмила И. госпитализирована, рассказал источник Лайфа.

В Краснодаре мужчина с ножом и пневматом напал на семью в частном доме, убив хозяина и ранив трёх человек

Ранее в Подмосковье школьник пригрозил убить одноклассниц на последнем звонке, "как Галявиев", из-за насмешек. Несколько лет назад у подростка развилась умственная отсталость на фоне гибели родственников, что дало повод для издёвок над ним в школе.