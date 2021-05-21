"Бронепоезд стоит на запасном пути": Песков заявил, что у России всё в порядке с реальной силой
Относительно мягкой силы ещё есть над чем поработать, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Бронепоезд стоит на запасном пути": Песков заявил, что в России всё в порядке с реальной силой. Видео © LIFE
Информационные войны никогда не закончатся, они всегда были и будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое знание".
"У нас с реальной силой всё в порядке, но этот бронепоезд стоит на запасном пути, и не дай бог его оттуда выгонять", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о применении мягкой силы и об информационных войнах.
Песков добавил, что в сфере мягкой силы ещё есть над чем работать, но при этом у России хороший потенциал.
Ранее Песков заявил, что фейк-ньюс являются оружием, которое применяется против нашей страны. Представитель Кремля отметил, что Москва с этим борется.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
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