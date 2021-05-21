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Путин поручил представить предложения по созданию центра изучения истории ВОВ

Все идеи, разработанные кабмином совместно с профильными ведомствами, должны быть поданы до 1 октября.

21 мая, 07:42
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию национального центра изучения истории Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Кремля, срок отчёта — 1 октября 2021 года.

"Представить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций", — говорится в перечне поручений.

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Путин заявил о попытках промывки мозгов российской молодёжи по поводу ВОВ

Ответственными указаны премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, а также председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Ранее Владимир Путин присвоил 12 городам России звание "Город трудовой доблести". Жители этих населённых пунктов внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, отметил глава государства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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