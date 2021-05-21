Лайф публикует фото арсенала пермского лицеиста, напавшего на учителя физики
В школе, где произошёл инцидент, отменили занятия. На место выехала комиссия по делам несовершеннолетних.
Фото © LIFE
В арсенале лицеиста, который напал на учителя физики в городе Березники Пермского края, имеется мачете, а также нож. Лайф публикует фото оружия подростка.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобразования, в лицее № 1, где произошёл инцидент, отменили занятия. Пострадавшего педагога доставили в больницу города Березники в состоянии средней тяжести, за учительницей направили вертолёт для транспортировки в Пермь.
Также отмечается, что подросток не состоял на учёте. На место уже выехала комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы разобраться во всех нюансах произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что в пятницу утром лицеист из Березников пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Он нанёс женщине ранения в шею и грудь. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог госпитализирована, её жизнь вне опасности.
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