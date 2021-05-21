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Илон Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок

Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.

21 мая, 08:05

Глава Tesla Илон Маск. Фото © ТАСС / EPA

Илон Маск объявил о скором появлении Tesla в России. Видео © LIFE

Генеральный директор компании Tesla Илона Маск заявил, что в скором времени электрокары официально появятся в России.

"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко — на Казахстан, страны СНГ", — заявил бизнесмен, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Штурвал из "Бегущего по лезвию" и тысяча лошадиных сил. Tesla представила новый Model S

Штурвал из "Бегущего по лезвию" и тысяча лошадиных сил. Tesla представила новый Model S

Маск также отметил, что внедрение Tesla на российский и постсоветский рынок очень важно для компании, и люди, которые поддерживают электрокары, "нам нужны".

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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