Путин поручил полностью запретить вывоз необработанной древесины

Президент России Владимир Путин поручил полностью пресечь вывоз из России необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Запрет должен вступить в силу с 1 января 2022 года, отметил глава государства на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.

— Нужно наконец поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Много раз уже об этом говорим, много раз. <...> В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней... Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы Российской Федерации, — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что в конце прошлого века процветали так называемые серые схемы выделения лесных участков, жульничество, нелегальные вырубки. По словам Путина, за последнее время на треть увеличилась площадь арендованных территорий, а объём заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза, развивается производство фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул. Однако в лесной сфере до сих пор процветают "потребительские подходы", где главенствующим принципом остаётся взять объёмы любой ценой, и вырубки в основном ведутся сплошным способом, зачастую на низком технологическом уровне. При этом задача восстановления лесов полностью игнорируется.

К тому же на фоне всей этой ситуации, отметил российский лидер, продолжается практика экспорта простого сырья и товаров низкого передела и зачастую через "серые" или "откровенно криминальные схемы вывоза продукции".

Путин также предложил распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины. Кроме того, глава России выступил за введение должности главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту.