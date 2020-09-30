Путин поручил полностью запретить вывоз необработанной древесины

Президент России Владимир Путин поручил полностью пресечь вывоз из России необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Запрет должен вступить в силу с 1 января 2022 года, отметил глава государства на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.
— Нужно наконец поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Много раз уже об этом говорим, много раз. <...> В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней... Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы Российской Федерации, — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что в конце прошлого века процветали так называемые серые схемы выделения лесных участков, жульничество, нелегальные вырубки. По словам Путина, за последнее время на треть увеличилась площадь арендованных территорий, а объём заготовки древесины в России вырос в 1,5 раза, развивается производство фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных гранул. Однако в лесной сфере до сих пор процветают "потребительские подходы", где главенствующим принципом остаётся взять объёмы любой ценой, и вырубки в основном ведутся сплошным способом, зачастую на низком технологическом уровне. При этом задача восстановления лесов полностью игнорируется.
Глава Приангарья возглавил рейд против "чёрных" лесорубовНа незаконной пилораме было изъято около десяти тысяч кубометров древесины.
К тому же на фоне всей этой ситуации, отметил российский лидер, продолжается практика экспорта простого сырья и товаров низкого передела и зачастую через "серые" или "откровенно криминальные схемы вывоза продукции".
Путин также предложил распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины. Кроме того, глава России выступил за введение должности главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту.
Ранее президент РФ призвал чиновников не откладывать выполнение национальных целей.
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