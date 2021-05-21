Упавшего с электросамоката солиста Мариинки перевели в НИИ нейрохирургии имени Поленова

По словам нашего собеседника, в настоящее время артист находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии. Он по-прежнему остаётся в медикаментозной коме, в которую его ввели ранее. Сейчас температура тела Залеева составляет 38,7 градуса, уточнил источник.

Появилось видео падения солиста Мариинки с электросамоката, после которого он впал в кому

Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 постановках. Имеет звание заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания. Несколько дней назад он получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Как позднее сообщил Лайфу источник, Залеев в момент инцидента был сильно пьян. Выяснилось, что в крови артиста содержалось более двух промилле этанола.