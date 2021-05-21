Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Упавшего с электросамоката солиста Мариинки перевели в НИИ нейрохирургии имени Поленова

Сейчас Давид Залеев находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его пока не вывели из искусственной комы.

21 мая, 10:54
<p>Давид Залеев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zaleevdavid/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zaleevdavid</a></p>

Давид Залеев. Фото © Instagram / zaleevdavid

31-летнего солиста балета Мариинки Давида Залеева перевели в НИИ нейрохирургии имени Поленова из Мариинской больницы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

По словам нашего собеседника, в настоящее время артист находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии. Он по-прежнему остаётся в медикаментозной коме, в которую его ввели ранее. Сейчас температура тела Залеева составляет 38,7 градуса, уточнил источник.

Появилось видео падения солиста Мариинки с электросамоката, после которого он впал в кому

Появилось видео падения солиста Мариинки с электросамоката, после которого он впал в кому

Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 постановках. Имеет звание заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания. Несколько дней назад он получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Как позднее сообщил Лайфу источник, Залеев в момент инцидента был сильно пьян. Выяснилось, что в крови артиста содержалось более двух промилле этанола.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

18 мая, 14:50

Худрук Мариинки прокомментировал инцидент с артистом балета, упавшим с самоката

18 мая, 13:20

С аниме в голове: почему пермский школьник из благополучной семьи решился на резню

сегодня в 12:13

Жара на льду: расписание матчей чемпионата мира по хоккею

сегодня в 12:11

Усманов и Абрамович попали в десятку богатейших бизнесменов Великобритании

сегодня в 12:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1