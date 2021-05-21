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Путин связал ситуацию с ценами на продукты с нестабильной мировой конъюнктурой

Эта тема стала одной из ключевых на заседании Высшего Евразийского экономического совета, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

21 мая, 10:36

Фото © Kremlin.ru

Ситуация с резким колебанием цен на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Оно проходит в пятницу в формате видеоконференции.

Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты",  заявил российский лидер, добавив, что Россия признательна партнёрам за поддержку нашей инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

Ранее россиян предупредили о подорожании чая к осени. Рост цен может спровоцировать возможное закрытие десятков крупных плантаций в Индии из-за сложной ситуации с ковидом.

Экономист: Правительство будет сдерживать цены на продукты и после выборов

Экономист: Правительство будет сдерживать цены на продукты и после выборов

Лайф писал, что бум производства растительного топлива стал одной из причин общемирового повышения цен на продовольственные товары. Человечество стало уводить некоторое сырьё с пищевого рынка, что повысило его стоимость и угрожает дефицитом.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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