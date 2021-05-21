Путин связал ситуацию с ценами на продукты с нестабильной мировой конъюнктурой

Ситуация с резким колебанием цен на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Оно проходит в пятницу в формате видеоконференции.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", — заявил российский лидер, добавив, что Россия признательна партнёрам за поддержку нашей инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

Ранее россиян предупредили о подорожании чая к осени. Рост цен может спровоцировать возможное закрытие десятков крупных плантаций в Индии из-за сложной ситуации с ковидом.