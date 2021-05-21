В суд поступило дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

В Зюзинский суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в клипах Алишера Валеева, известного по творческому псевдониму Моргенштерн. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что пока нет решения о распределении судье. Дата рассмотрения тоже неизвестна, поскольку дело только поступило в распоряжение суда.