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В суд поступило дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Пока нет точной даты заседания и неизвестно, какой судья будет рассматривать ситуацию с клипами рэпера.

21 мая, 10:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

В Зюзинский суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в клипах Алишера Валеева, известного по творческому псевдониму Моргенштерн. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что пока нет решения о распределении судье. Дата рассмотрения тоже неизвестна, поскольку дело только поступило в распоряжение суда.

Адвокат опроверг информацию о результатах экспертизы клипов Моргенштерна

Адвокат опроверг информацию о результатах экспертизы клипов Моргенштерна

Напомним, в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино – 2" и Family. К правоохранителям обратился экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.


Девушка Моргенштерна снялась в откровенном наряде Харли Квинн, и фанатам уже жалко её родителей

Девушка Моргенштерна снялась в откровенном наряде Харли Квинн, и фанатам уже жалко её родителей

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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