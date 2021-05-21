В суд поступило дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков
Пока нет точной даты заседания и неизвестно, какой судья будет рассматривать ситуацию с клипами рэпера.
Фото © Instagram / morgen_shtern
В Зюзинский суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в клипах Алишера Валеева, известного по творческому псевдониму Моргенштерн. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что пока нет решения о распределении судье. Дата рассмотрения тоже неизвестна, поскольку дело только поступило в распоряжение суда.
Напомним, в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино – 2" и Family. К правоохранителям обратился экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.
Комментариев: 0