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Илон Маск предрёк вытеснение переводчиков искусственным интеллектом

Предприниматель подчеркнул поразительный прогресс в сфере перевода, происходящий в режиме реального времени.

21 мая, 10:17

Илон Маск рассказал о вытеснении переводчиков искусственным интеллектом в будущем. Видео © LIFE

Илон Маск, глава американских компаний Tesla и SpaceX, выразил уверенность в том, что искусственный интеллект сможет заменить переводчиков в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в ходе своего выступления на российском просветительском марафоне "Новое знание".

"Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразительный. Он уже практически делается в реальном времени, совершенствуется. Думаю, довольно скоро нам уже будут не нужны живые переводчики. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Думаю, что такую проблему искусственный интеллект решит", — объяснил Маск свою точку зрения.

Предприниматель выразил благодарность переводчикам, которые помогли ему общаться с участниками марафона.

"Разве это неочевидно?": Маск в шутку назвал себя пришельцем из будущего

"Разве это неочевидно?": Маск в шутку назвал себя пришельцем из будущего

Илон Маск ранее заявил, что в скором времени электрокары Tesla официально появятся в России. Их внедрение на российский и постсоветский рынок очень важно для компании, а люди, которые поддерживают электрокары, "нужны Tesla".

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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