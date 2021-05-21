Илон Маск предрёк вытеснение переводчиков искусственным интеллектом
Предприниматель подчеркнул поразительный прогресс в сфере перевода, происходящий в режиме реального времени.
Илон Маск рассказал о вытеснении переводчиков искусственным интеллектом в будущем. Видео © LIFE
Илон Маск, глава американских компаний Tesla и SpaceX, выразил уверенность в том, что искусственный интеллект сможет заменить переводчиков в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в ходе своего выступления на российском просветительском марафоне "Новое знание".
"Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразительный. Он уже практически делается в реальном времени, совершенствуется. Думаю, довольно скоро нам уже будут не нужны живые переводчики. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Думаю, что такую проблему искусственный интеллект решит", — объяснил Маск свою точку зрения.
Предприниматель выразил благодарность переводчикам, которые помогли ему общаться с участниками марафона.
Илон Маск ранее заявил, что в скором времени электрокары Tesla официально появятся в России. Их внедрение на российский и постсоветский рынок очень важно для компании, а люди, которые поддерживают электрокары, "нужны Tesla".
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
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