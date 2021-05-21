Илон Маск предрёк вытеснение переводчиков искусственным интеллектом

Илон Маск рассказал о вытеснении переводчиков искусственным интеллектом в будущем. Видео © LIFE

Илон Маск, глава американских компаний Tesla и SpaceX, выразил уверенность в том, что искусственный интеллект сможет заменить переводчиков в долгосрочной перспективе. Об этом он заявил в ходе своего выступления на российском просветительском марафоне "Новое знание".

"Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразительный. Он уже практически делается в реальном времени, совершенствуется. Думаю, довольно скоро нам уже будут не нужны живые переводчики. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Думаю, что такую проблему искусственный интеллект решит", — объяснил Маск свою точку зрения.

Предприниматель выразил благодарность переводчикам, которые помогли ему общаться с участниками марафона.

Илон Маск ранее заявил, что в скором времени электрокары Tesla официально появятся в России. Их внедрение на российский и постсоветский рынок очень важно для компании, а люди, которые поддерживают электрокары, "нужны Tesla".