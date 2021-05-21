Лавров заявил, что на встрече в Рейкьявике Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на марафоне "Новое знание", рассказал, что на переговорах в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен так и не предоставил доказательств тех претензий, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы.

Министр отметил, что разговор с американским коллегой был предельно откровенным. По словам Лаврова, Блинкен излагал очередные претензии к РФ по поводу вмешательства в выборы, а также насчёт взломов и атак, которые якобы устраивают российские хакеры.

"Я напомнил ему [Блинкену], что все эти годы, когда такие обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные, что вы сами, мол, всё знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее", — сказал министр.