В Роспотребнадзоре решили проверить влияние на детей популярных антистресс-игрушек

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние популярных сегодня антистресс-игрушек Pop it, Simple Dimple и Squishy на детей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Данные игрушки имели узконаправленную область применения и использовались для людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щёлкающие звуки, повторяющиеся движения и сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция на неблагоприятный раздражитель. Эти игрушки позволяют снизить напряжение", — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам обращать внимание на маркировку и запах таких игрушек при покупке.

Известно, что в последнее время среди детей и подростков стали особенно популярны антистресс-игрушки Pop it и Simple Dimple, которые представляют собой пластиковые или резиновые полусферы, предназначенные для нажатия пальцем. Также успехом у несовершеннолетних пользуется выполненная из синтетических материалов игрушка Squishy, которая принимает свою прежнюю форму после нажатия.