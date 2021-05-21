Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре решили проверить влияние на детей популярных антистресс-игрушек

В ведомстве обратили внимание, что они использовались для людей с неврологическими расстройствами. Как утверждают психологи, подростки могут начать сублимировать все эмоции, даже хорошие.

21 мая, 09:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние популярных сегодня антистресс-игрушек Pop it, Simple Dimple и Squishy на детей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Данные игрушки имели узконаправленную область применения и использовались для людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щёлкающие звуки, повторяющиеся движения и сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция на неблагоприятный раздражитель. Эти игрушки позволяют снизить напряжение", — сказано в сообщении.

Психолог назвала два способа снизить стресс перед ЕГЭ

Психолог назвала два способа снизить стресс перед ЕГЭ

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам обращать внимание на маркировку и запах таких игрушек при покупке.

Известно, что в последнее время среди детей и подростков стали особенно популярны антистресс-игрушки Pop it и Simple Dimple, которые представляют собой пластиковые или резиновые полусферы, предназначенные для нажатия пальцем. Также успехом у несовершеннолетних пользуется выполненная из синтетических материалов игрушка Squishy, которая принимает свою прежнюю форму после нажатия.

Психотерапевт перечислил фильмы, спасающие от депрессии и стресса

Психотерапевт перечислил фильмы, спасающие от депрессии и стресса

Ранее психолог Ирина Коржаева предупредила родителей об опасности популярных у подростков антистресс-игрушек, в частности Pop it. По её словам, чрезмерное их использование может стать причиной сублимирования ребёнком всех эмоций, даже хороших.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

вчера в 20:53

Психолог предупредила родителей об опасности популярной у подростков антистресс-игрушки

вчера в 14:00

Рада призвала США использовать все инструменты для блокирования "Северного потока – 2"

сегодня в 11:32

"О больших объёмах сложно говорить": Автоэксперт оценил перспективы Tesla на российском рынке

сегодня в 12:01

Калужский губернатор предложил построить завод Tesla в регионе

сегодня в 11:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1