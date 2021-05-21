Биолог объяснил, на что ориентируются комары при выборе жертвы

Комары ориентируются на запах человека, а не его группу крови. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, биолог Вадим Марьинский.

"Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле всё несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти", — объяснил специалист.

Поэтому миф о влечении насекомых к определённой группе крови является несостоятельным. В компании людей комары будут ориентироваться на наиболее вспотевшего человека. Но это не значит, что остальным повезёт.

"Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены. Комары "липнут" к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом", — рассказал Марьинский.