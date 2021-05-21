Биолог объяснил, на что ориентируются комары при выборе жертвы
Насекомым легче найти тех, кто активно потеет. Они полагаются на органы чувств, как и другие живые существа.
Фото © Shutterstock
Комары ориентируются на запах человека, а не его группу крови. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, биолог Вадим Марьинский.
"Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле всё несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти", — объяснил специалист.
Поэтому миф о влечении насекомых к определённой группе крови является несостоятельным. В компании людей комары будут ориентироваться на наиболее вспотевшего человека. Но это не значит, что остальным повезёт.
"Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены. Комары "липнут" к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом", — рассказал Марьинский.
Вадим Марьинский ранее предупредил о том, что из-за снежной зимы в России может появиться большое количество комаров. В дальнейшем численность популяции насекомых будет зависеть от осадков и влажности воздуха. Если лето сухое, то разводиться комарам негде, тогда к середине лета их численность упадёт.
Комментариев: 0