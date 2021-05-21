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Сборная России дозаявила пятерых хоккеистов на ЧМ в Риге

Наша команда стартует на турнире сегодня матчем против соперников из Чехии.

21 мая, 09:42
<p>Евгений Тимкин (слева). Фото © </p>

Евгений Тимкин (слева). Фото ©

Сборная России по хоккею дозаявила пятерых игроков для участия в чемпионате мира в Риге. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В список были добавлены: защитник Григорий Дронов ("Металлург"), нападающие Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин (все трое — СКА) и Дмитрий Воронков ("Ак Барс"). Таким образом, в заявке нашей команды теперь 22 хоккеиста из 28 возможных.

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Добавим, чемпионат мира в Риге начнётся 21 мая. Наша сборная сыграет в стартовом матче против команды Чехии. Встреча начнётся в 16:15 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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