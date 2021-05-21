Сборная России дозаявила пятерых хоккеистов на ЧМ в Риге
Наша команда стартует на турнире сегодня матчем против соперников из Чехии.
Евгений Тимкин (слева). Фото ©
Сборная России по хоккею дозаявила пятерых игроков для участия в чемпионате мира в Риге. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
В список были добавлены: защитник Григорий Дронов ("Металлург"), нападающие Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин (все трое — СКА) и Дмитрий Воронков ("Ак Барс"). Таким образом, в заявке нашей команды теперь 22 хоккеиста из 28 возможных.
Добавим, чемпионат мира в Риге начнётся 21 мая. Наша сборная сыграет в стартовом матче против команды Чехии. Встреча начнётся в 16:15 по московскому времени.
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