Сборная России дозаявила пятерых хоккеистов на ЧМ в Риге

Сборная России по хоккею дозаявила пятерых игроков для участия в чемпионате мира в Риге. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В список были добавлены: защитник Григорий Дронов ("Металлург"), нападающие Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин (все трое — СКА) и Дмитрий Воронков ("Ак Барс"). Таким образом, в заявке нашей команды теперь 22 хоккеиста из 28 возможных.