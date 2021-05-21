На Украине хотят запретить поставки электричества из Белоруссии и России

На территорию Украины до 1 октября 2021 года могут быть запрещены поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Предполагается ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического сообщества, до 0 МВт", — отметили в ведомстве.

Обсуждение вопроса пройдёт 26 мая. Отмечается, что в случае принятия документа будут аннулированы итоги годовых аукционов, где уже распределили пропускную способность на 2021 год. Победителям вернут деньги. Как считают энерговедомства Украины, подобное постановление не усугубит энергетическую безопасность страны.