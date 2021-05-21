На Украине хотят запретить поставки электричества из Белоруссии и России
Власти страны вернут деньги тем компаниям, которые выиграли годовые аукционы на текущий год.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
На территорию Украины до 1 октября 2021 года могут быть запрещены поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Предполагается ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического сообщества, до 0 МВт", — отметили в ведомстве.
Обсуждение вопроса пройдёт 26 мая. Отмечается, что в случае принятия документа будут аннулированы итоги годовых аукционов, где уже распределили пропускную способность на 2021 год. Победителям вернут деньги. Как считают энерговедомства Украины, подобное постановление не усугубит энергетическую безопасность страны.
Депутат Верховной рады Михаил Волынец ранее обвинил Россию в продаже электричества по сниженным ценам, назвав это "гибридной энергетической войной". Он отметил, что такие меры могут разрушить энергосистему Украины.
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