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На Украине хотят запретить поставки электричества из Белоруссии и России

Власти страны вернут деньги тем компаниям, которые выиграли годовые аукционы на текущий год.

21 мая, 09:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На территорию Украины до 1 октября 2021 года могут быть запрещены поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Предполагается ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического сообщества, до 0 МВт", — отметили в ведомстве.

Обсуждение вопроса пройдёт 26 мая. Отмечается, что в случае принятия документа будут аннулированы итоги годовых аукционов, где уже распределили пропускную способность на 2021 год. Победителям вернут деньги. Как считают энерговедомства Украины, подобное постановление не усугубит энергетическую безопасность страны.

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Депутат Верховной рады Михаил Волынец ранее обвинил Россию в продаже электричества по сниженным ценам, назвав это "гибридной энергетической войной". Он отметил, что такие меры могут разрушить энергосистему Украины.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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