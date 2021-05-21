Мурашко рассказал, в каких регионах России улучшается ситуация с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионы РФ, где выше охват вакцинации от коронавируса, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации.

"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по CoViD-19. Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, близких и старших товарищей", — сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что для борьбы с болезнью население должно объединиться, а государство, в свою очередь, предоставляет все возможности для противостояния вирусу, в частности бесплатную вакцинацию.