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Мурашко рассказал, в каких регионах России улучшается ситуация с коронавирусом

Глава Минздрава подчеркнул, что каждый человек должен осознавать ответственность не только за себя, но и за окружающих.

21 мая, 09:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионы РФ, где выше охват вакцинации от коронавируса, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации.

"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по CoViD-19. Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, близких и старших товарищей", — сказал глава Минздрава.

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Он подчеркнул, что для борьбы с болезнью население должно объединиться, а государство, в свою очередь, предоставляет все возможности для противостояния вирусу, в частности бесплатную вакцинацию.

Ранее Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в стране ещё остаётся напряжённой. Решение по введению ограничительных мер в регионах должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметил министр.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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