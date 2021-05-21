Мурашко рассказал, в каких регионах России улучшается ситуация с коронавирусом
Глава Минздрава подчеркнул, что каждый человек должен осознавать ответственность не только за себя, но и за окружающих.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионы РФ, где выше охват вакцинации от коронавируса, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации.
"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по CoViD-19. Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, близких и старших товарищей", — сказал глава Минздрава.
Он подчеркнул, что для борьбы с болезнью население должно объединиться, а государство, в свою очередь, предоставляет все возможности для противостояния вирусу, в частности бесплатную вакцинацию.
Ранее Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в стране ещё остаётся напряжённой. Решение по введению ограничительных мер в регионах должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметил министр.
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