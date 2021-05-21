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Посольство РФ направило ноту протеста МИД Украины из-за антироссийских акций в Киеве

Радикалы выступили против деятельности ХАМАС, которое якобы получает помощь из Москвы.

21 мая, 09:19
<p>Фото © TACC / Serg Glovny via ZUMA Wire</p>

Фото © TACC / Serg Glovny via ZUMA Wire

Диппредставительство РФ на Украине направило ноту протеста МИД Незалежной в связи с антироссийскими акциями в Киеве. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для украинских радикалов провести провокационную акцию у стен Посольства России в Киеве. Её участники выразили протест в отношении деятельности движения ХАМАС, которое якобы получает помощь от Москвы.

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"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины", — заявила Захарова.

Представитель российского МИД также указала, что данная акция отличается "изуверской логикой", однако, по её словам, "в такой парадигме живут наши соседи, в частности, радикально настроенная часть Украины".

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"В очередной раз обращаем внимание властей Украины на необходимость выполнения их международных обязательств как по урегулированию конфликта в Донбассе, так и по соблюдению прав и свобод человека, нацменьшинств в борьбе с ксенофобией и агрессивным национализмом", — сказала Захарова, добавив, что Незалежной было бы также неплохо вспомнить о Венской конвенции.

А на днях Мария Захарова ответила главе украинского МИД на слова о "российском трюке". Ранее Дмитрий Кулеба так ехидно отозвался о вывозе Россией из Непала не только своих граждан, но и десяти украинцев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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