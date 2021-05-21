Посольство РФ направило ноту протеста МИД Украины из-за антироссийских акций в Киеве

Диппредставительство РФ на Украине направило ноту протеста МИД Незалежной в связи с антироссийскими акциями в Киеве. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для украинских радикалов провести провокационную акцию у стен Посольства России в Киеве. Её участники выразили протест в отношении деятельности движения ХАМАС, которое якобы получает помощь от Москвы.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины", — заявила Захарова.

Представитель российского МИД также указала, что данная акция отличается "изуверской логикой", однако, по её словам, "в такой парадигме живут наши соседи, в частности, радикально настроенная часть Украины".

"В очередной раз обращаем внимание властей Украины на необходимость выполнения их международных обязательств как по урегулированию конфликта в Донбассе, так и по соблюдению прав и свобод человека, нацменьшинств в борьбе с ксенофобией и агрессивным национализмом", — сказала Захарова, добавив, что Незалежной было бы также неплохо вспомнить о Венской конвенции.