"У меня крыша едет": Лицеист записал послание другу перед нападением на учительницу в Пермском крае

Это финал, финиш. Это печально. Понимаешь, я не хочу этого делать. По сути, я хочу реально жить. Я хочу найти свою любовь. Я хочу найти своё реальное увлечение. Нет, я их нашёл. На самом деле мне очень нравится писать стихи. Мне нравится писать тексты. Мне нравится рисовать, мне нравится бегать. Мне нравится общаться с людьми. Это классно <...> Я понимаю, что хочу жить, но по какой-то причине я пытаюсь убедить себя сейчас в том, что должен умереть

Лицеист