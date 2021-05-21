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"У меня крыша едет": Лицеист записал послание другу перед нападением на учительницу в Пермском крае

В пятницу утром школьник из Березников, что в Пермском крае, пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Лицеиста 2004 года рождения уже задержала Росгвардия. Накануне нападения он излил душу своему приятелю.

21 мая, 09:13
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Фото © Telegram / LIFE SHOT. Скриншот © Соцсети

Парень заранее готовился к нападению, перед которым записал голосовое сообщение своему знакомому, пишет телеграм-канал Mash. Он рассказал, что приготовил нож и отправился на поиски жертвы. Но потом якобы пришёл в себя, понял, что делает нечто странное, и вернулся домой.

У меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел свитер, перчатки, маску и пошёл искать, кого убить

Лицеист

Видео © Telegram / Mash

Также лицеист признался, что очень одинок. Якобы у него нет близких людей и жалко ему только его домашнее животное. По словам школьника, он хотел "жить и найти любовь", отмечает телеграм-канал LIFE SHOT.

Фото © Telegram / LIFE SHOT, 112

Фото © Telegram / LIFE SHOT, 112

Это финал, финиш. Это печально. Понимаешь, я не хочу этого делать. По сути, я хочу реально жить. Я хочу найти свою любовь. Я хочу найти своё реальное увлечение. Нет, я их нашёл. На самом деле мне очень нравится писать стихи. Мне нравится писать тексты. Мне нравится рисовать, мне нравится бегать. Мне нравится общаться с людьми. Это классно <...> Я понимаю, что хочу жить, но по какой-то причине я пытаюсь убедить себя сейчас в том, что должен умереть

Лицеист

Видео задержания подростка, с ножом напавшего на учительницу лицея в Березниках. Видео © Соцсети

Пострадавшая учительница физики находится в состоянии средней тяжести. "Сейчас пациентка находится в хирургическом корпусе больницы Березников. У неё одно ножевое ранение в области шеи. В настоящее время готовится к вылету борт вертолёта из Перми вместе с главным хирургом Пермского края Анатолием Касатовым", сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Предварительно, школьник мог решиться на преступление из-за двойки в четверти.

"Сегодня убью биомусор": Дневник парня, задержанного после смертельной стрельбы в гимназии в Казани

"Сегодня убью биомусор": Дневник парня, задержанного после смертельной стрельбы в гимназии в Казани

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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