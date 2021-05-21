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Захарова заявила, что поспешное открытие границ ухудшит обстановку с ковидом

Это может спровоцировать новые ограничения вплоть до прекращения международного авиасообщения, отметила представитель МИД.

21 мая, 09:14
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Поспешное открытие границ некоторыми странами в интересах собственной туристической сферы может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки во всём мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, ситуация с CoViD-19

остаётся волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов", — отметила дипломат.

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Такой подход, по мнению Захаровой, может спровоцировать новые ограничения вплоть до прекращения международного авиасообщения. Представитель МИД также подчеркнула, что при планировании заграничных поездок "критически важно" тщательно взвешивать все за и против.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не увидела причин для коронавирусного локдауна в России. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране полностью контролируется.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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