Захарова заявила, что поспешное открытие границ ухудшит обстановку с ковидом
Это может спровоцировать новые ограничения вплоть до прекращения международного авиасообщения, отметила представитель МИД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Поспешное открытие границ некоторыми странами в интересах собственной туристической сферы может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки во всём мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, ситуация с CoViD-19
остаётся волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов", — отметила дипломат.
Такой подход, по мнению Захаровой, может спровоцировать новые ограничения вплоть до прекращения международного авиасообщения. Представитель МИД также подчеркнула, что при планировании заграничных поездок "критически важно" тщательно взвешивать все за и против.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не увидела причин для коронавирусного локдауна в России. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране полностью контролируется.
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