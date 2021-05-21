Охранник лицея не стал проверять металлоискателем пермского школьника, который с ножом напал на учителя

Охранник, который работает в лицее № 1 в городе Березниках Пермского края, не стал проверять металлоискателем школьника, напавшего с ножом на учителя, так как знает подростка и каждый день пропускает его в учебное заведение. Об этом Лайфу рассказал источник в охранном предприятии, где работает мужчина.

Отмечается, что охранник сразу после случившегося нажал на тревожную кнопку, чтобы вызвать силовиков, а сам побежал в кабинет, где произошло нападение. Сотрудники Росгвардии приехали на место происшествия быстро.