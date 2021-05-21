Охранник лицея не стал проверять металлоискателем пермского школьника, который с ножом напал на учителя
Мужчина работает в образовательном учреждении с осени. Сразу после случившегося он нажал тревожную кнопку и тут же побежал в кабинет на помощь педагогу.
Фото © LIFE
Охранник, который работает в лицее № 1 в городе Березниках Пермского края, не стал проверять металлоискателем школьника, напавшего с ножом на учителя, так как знает подростка и каждый день пропускает его в учебное заведение. Об этом Лайфу рассказал источник в охранном предприятии, где работает мужчина.
Отмечается, что охранник сразу после случившегося нажал на тревожную кнопку, чтобы вызвать силовиков, а сам побежал в кабинет, где произошло нападение. Сотрудники Росгвардии приехали на место происшествия быстро.
Как сообщил источник, в лицее мужчина работает с осени. В его распоряжении находятся турникет и металлоискатель, которыми он всегда проверяет посторонних людей, которые заходят в школу. Отмечается, что охранника характеризуют как добросовестного и внимательного сотрудника, у него есть все необходимые документы для частной детективной и охранной деятельности.
Ранее Лайф сообщал, что в пятницу, 21 мая, утром лицеист из Березников пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Лайф публиковал фото арсенала нападавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.
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