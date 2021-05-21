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Жители Подмосковья устроили "пикник" с алкоголем и чипсами у Вечного огня

Злоумышленников удалось быстро вычислить по камерам видеонаблюдения. Один из них заявил, что за поступком не стояло никакого злого умысла.

21 мая, 09:08

Два жителя Подмосковья устроили "пикник" с алкоголем и чипсами у Вечного огня. Видео © ГУ МВД по Московской области

В подмосковном Можайске полицейские задержали двоих мужчин, которые осквернили мемориал героям, павшим в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело.

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Отмечается, что инцидент с осквернением мемориала "Вечный огонь" установили во время мониторинга системы видеонаблюдения "Безопасный регион". Правоохранители выехали на место и задержали там двоих мужчин 38 и 40 лет. В свою очередь один из нарушителей заявил, что за этим поступком не стояло никакого злого умысла.

"Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, употребляли продукты питания и грелись у огня на мемориале "Вечный огонь", расположенном на улице Клементьевской", — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", им грозит штраф до 40 тысяч рублей либо до трёх месяцев ареста. На время следствия мужчин отпустили под подписку о невыезде.

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Ранее Лайф рассказывал, как житель Дербента пожарил шашлык на Вечном огне и теперь пойдёт под суд. Не менее дикий случай с пикником у Вечного огня произошёл в Кронштадте. Там троица подъехала к мемориалу на автомобиле, причём все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры вандалы оставили у подножия памятника. Также недавно в Подмосковье полицейские задержали женщину, которая пожарила яичницу на Вечном огне и попала на видео. К "кулинарному перформансу" она готовилась заранее, так как принесла к памятнику с собой посуду.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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