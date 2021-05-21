Жители Подмосковья устроили "пикник" с алкоголем и чипсами у Вечного огня

Два жителя Подмосковья устроили "пикник" с алкоголем и чипсами у Вечного огня. Видео © ГУ МВД по Московской области

В подмосковном Можайске полицейские задержали двоих мужчин, которые осквернили мемориал героям, павшим в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что инцидент с осквернением мемориала "Вечный огонь" установили во время мониторинга системы видеонаблюдения "Безопасный регион". Правоохранители выехали на место и задержали там двоих мужчин 38 и 40 лет. В свою очередь один из нарушителей заявил, что за этим поступком не стояло никакого злого умысла.

"Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, употребляли продукты питания и грелись у огня на мемориале "Вечный огонь", расположенном на улице Клементьевской", — уточнили в ведомстве.