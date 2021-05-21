В России за сутки выявили менее девяти тысяч случаев коронавируса
У 16,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Больше всего поправившихся зарегистрировано в Москве, области и Петербурге.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
В России за минувшие сутки выявлено 8937 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 16,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9350 человек, скончалось — 389. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 983 845 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 601 120 человек. За весь период в России умерло 117 739 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в стране ещё остаётся напряжённой. Решение по введению ограничительных мер в регионах должно приниматься с учётом эпидемиологической обстановки, отметил глава Минздрава.
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