В России за сутки выявили менее девяти тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 8937 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 16,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9350 человек, скончалось — 389. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 983 845 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 601 120 человек. За весь период в России умерло 117 739 человек", — отмечается в сообщении штаба.