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Регион
Опубликовано 21 мая 2021, 11:55

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в России

Отказ грозит запретами на размещение рекламы, сбор и передачу персональных данных, а также получение денежных средств россиян.

Законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства на территории России, внесён в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета нижней палаты по информполитике Александра Хинштейна — одного из авторов инициативы.

Сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ
Сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ

Документ предусматривает, что владельцы информационных ресурсов с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки должны будут создать филиалы в нашей стране или учредить российские юридические лица.

Нарушение может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нём самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства.

Ранее Хинштейн анонсировал, что под требование законопроекта в том числе попадают Instagram и Facebook.

В Госдуме заявили, что закон о регулировании работы иностранных IT-компаний не повлечёт их оттока
В Госдуме заявили, что закон о регулировании работы иностранных IT-компаний не повлечёт их оттока

Ранее Роскомнадзор принял решение о снятии ограничений с социальной сети "Твиттер", так как компания выполнила условия и удалила более 91% запрещённой информации. В Госдуме назвали этот шаг оправданным. Однако позже стало известно, что в России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию. В суд уже поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей.

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Фото © Сайт Государственной думы

Марина Калегина
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