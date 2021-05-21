Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в России

Отказ грозит запретами на размещение рекламы, сбор и передачу персональных данных, а также получение денежных средств россиян.

21 мая, 08:55

Фото © Сайт Государственной думы

Законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства на территории России, внесён в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета нижней палаты по информполитике Александра Хинштейна — одного из авторов инициативы.

Сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ

Сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян могут обязать открывать филиалы в РФ

Документ предусматривает, что владельцы информационных ресурсов с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки должны будут создать филиалы в нашей стране или учредить российские юридические лица.

Нарушение может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нём самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства.

Ранее Хинштейн анонсировал, что под требование законопроекта в том числе попадают Instagram и Facebook.

В Госдуме заявили, что закон о регулировании работы иностранных IT-компаний не повлечёт их оттока

В Госдуме заявили, что закон о регулировании работы иностранных IT-компаний не повлечёт их оттока

Ранее Роскомнадзор принял решение о снятии ограничений с социальной сети "Твиттер", так как компания выполнила условия и удалила более 91% запрещённой информации. В Госдуме назвали этот шаг оправданным. Однако позже стало известно, что в России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию. В суд уже поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуме прокомментировали признание США в неспособности помешать строительству "Северного потока — 2"

вчера в 20:58

С 1 июня изменятся стоимость льготного проезда, схемы выплаты пенсий и пособий: что ждёт получателей

вчера в 21:40

"О больших объёмах сложно говорить": Автоэксперт оценил перспективы Tesla на российском рынке

сегодня в 12:01

Калужский губернатор предложил построить завод Tesla в регионе

сегодня в 11:53

Самолёт UTair воткнулся носом в землю при жёсткой посадке под Тюменью

сегодня в 11:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1