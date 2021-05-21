В Госдуму внесли законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в России
Отказ грозит запретами на размещение рекламы, сбор и передачу персональных данных, а также получение денежных средств россиян.
Законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства на территории России, внесён в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета нижней палаты по информполитике Александра Хинштейна — одного из авторов инициативы.
Документ предусматривает, что владельцы информационных ресурсов с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки должны будут создать филиалы в нашей стране или учредить российские юридические лица.
Нарушение может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нём самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства.
Ранее Хинштейн анонсировал, что под требование законопроекта в том числе попадают Instagram и Facebook.
Ранее Роскомнадзор принял решение о снятии ограничений с социальной сети "Твиттер", так как компания выполнила условия и удалила более 91% запрещённой информации. В Госдуме назвали этот шаг оправданным. Однако позже стало известно, что в России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию. В суд уже поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей.
Фото © Сайт Государственной думы