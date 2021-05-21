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В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Илона Маска

Ранее в ходе марафона "Новое знание" американский инженер объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через полвека.

21 мая, 08:42

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может встретиться с основателем SpaceX Илоном Маском, который сегодня присоединился к просветительскому марафону "Новое знание". Своими соображениями на этот счёт представитель Кремля поделился с журналистами в кулуарах того же образовательного форума.

Песков не исключил встречи Путина и Маска. Видео © LIFE

"Пока подготовки к такой встрече не ведётся, но мы надеемся, со временем она когда-нибудь состоится", — отметил Песков.

Напомним, ранее в ходе марафона "Новое знание" Илон Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через полвека.

Илон Маск на марафоне "Новое знание" рассказал, каким видит будущее через 50 лет

Илон Маск на марафоне "Новое знание" рассказал, каким видит будущее через 50 лет

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Необычные форматы и зарубежные гости: Максим Древаль рассказал о сюрпризах марафона "Новое знание"

Необычные форматы и зарубежные гости: Максим Древаль рассказал о сюрпризах марафона "Новое знание"

Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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