В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Илона Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может встретиться с основателем SpaceX Илоном Маском, который сегодня присоединился к просветительскому марафону "Новое знание". Своими соображениями на этот счёт представитель Кремля поделился с журналистами в кулуарах того же образовательного форума.

Песков не исключил встречи Путина и Маска. Видео © LIFE

"Пока подготовки к такой встрече не ведётся, но мы надеемся, со временем она когда-нибудь состоится", — отметил Песков.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.