Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" подало более 170 тысяч человек
На данный момент завершилась подача обращений на все треки соревнования для управленцев, кроме международного, отметил Сергей Кириенко.
Фото © "ВКонтакте" / Лидеры России — конкурс управленцев
Более 170 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.
"Завершилась подача заявок на все треки [конкурса], кроме международного. <…> Всего 173 тысячи человек на данный момент зарегистрировались", — сообщил Кириенко.
В треке "Международный" получены заявки от граждан 127 государств, проживающих в 132 странах. Больше всего обращений поступило от граждан стран бывшего СССР, а в десятке лидеров по числу заявок — представители ФРГ.
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