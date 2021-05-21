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Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" подало более 170 тысяч человек

На данный момент завершилась подача обращений на все треки соревнования для управленцев, кроме международного, отметил Сергей Кириенко.

21 мая, 08:46
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/leadersofrussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лидеры России — конкурс управленцев</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Лидеры России — конкурс управленцев

Более 170 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Завершилась подача заявок на все треки [конкурса], кроме международного. <…> Всего 173 тысячи человек на данный момент зарегистрировались", — сообщил Кириенко.

В треке "Международный" получены заявки от граждан 127 государств, проживающих в 132 странах. Больше всего обращений поступило от граждан стран бывшего СССР, а в десятке лидеров по числу заявок — представители ФРГ.

Граждане из 80 стран подали заявки на участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России"

Граждане из 80 стран подали заявки на участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России"

Ранее Лайф рассказывал, что в России начался очный этап конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". Будут найдены перспективные специалисты разных направлений digital-сферы, им помогут с дальнейшим развитием и трудоустройством.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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