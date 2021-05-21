Заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" подало более 170 тысяч человек

Более 170 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Завершилась подача заявок на все треки [конкурса], кроме международного. <…> Всего 173 тысячи человек на данный момент зарегистрировались", — сообщил Кириенко.

В треке "Международный" получены заявки от граждан 127 государств, проживающих в 132 странах. Больше всего обращений поступило от граждан стран бывшего СССР, а в десятке лидеров по числу заявок — представители ФРГ.