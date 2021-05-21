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"Аэрофлот" предупредил о задержке рейсов из-за глобального технического сбоя

Пассажиров попросили следить за всеми объявлениями и изменениями времени вылета самолётов.

21 мая, 09:27

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

"Аэрофлот" предупредил о задержке рейсов из-за глобального технического сбоя. Видео © LIFE

Из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг "Аэрофлот" испытывает трудности с регистрацией и отправкой пассажиров на рейсы. Об этом журналистам заявил официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин.

В компании не уточнили, какой именно поставщик IT-услуг имелся в виду. В 2019 году "Ведомости" писали, что IT-услуги группе "Аэрофлот" предоставляет международная система бронирования Sabre.

"В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", — объяснил Дёмин.

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"Люди устали, все уже сидят на сумках, тележках и даже багажных лентах, благо сотрудники "Аэрофлота" с пониманием относятся", — рассказала Лайфу Анна — пассажирка, чья регистрация на рейс задержалась уже на три часа.

Ранее стало известно о том, что Российская Федерация с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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