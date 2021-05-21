"Аэрофлот" предупредил о задержке рейсов из-за глобального технического сбоя. Видео © LIFE

Из-за глобального сбоя в работе поставщика IT-услуг "Аэрофлот" испытывает трудности с регистрацией и отправкой пассажиров на рейсы. Об этом журналистам заявил официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин.

В компании не уточнили, какой именно поставщик IT-услуг имелся в виду. В 2019 году "Ведомости" писали, что IT-услуги группе "Аэрофлот" предоставляет международная система бронирования Sabre.

"В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", — объяснил Дёмин.

"Люди устали, все уже сидят на сумках, тележках и даже багажных лентах, благо сотрудники "Аэрофлота" с пониманием относятся", — рассказала Лайфу Анна — пассажирка, чья регистрация на рейс задержалась уже на три часа.