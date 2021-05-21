"Разве это неочевидно?": Маск в шутку назвал себя пришельцем из будущего
Американский бизнесмен сегодня выступил по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание" и рассказал о скором вероятном приходе Tesla на рынок РФ и других стран СНГ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Новое знание" в цифровом деловом пространстве. На экране — глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Илон Маск в ходе марафона "Новое знание" в шутку назвал себя пришельцем из будущего. Видео © LIFE
Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос петербуржцев во время марафона "Новое знание", отшутился по поводу своей связи с НЛО. Студенты припомнили миллиардеру, как ранее он называл себя пришельцем из будущего, и спросили, чем он сможет доказать свои слова.
"А разве это неочевидно? Я шучу иногда. Мне говорят: "А вы инопланетянин?" Ну, конечно, инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями", — сказал Маск.
Ранее Илон Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Развитие общества "Знание" инициировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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