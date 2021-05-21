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"Разве это неочевидно?": Маск в шутку назвал себя пришельцем из будущего

Американский бизнесмен сегодня выступил по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание" и рассказал о скором вероятном приходе Tesla на рынок РФ и других стран СНГ.

21 мая, 09:34

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Новое знание" в цифровом деловом пространстве. На экране — глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Илон Маск в ходе марафона "Новое знание" в шутку назвал себя пришельцем из будущего. Видео © LIFE

Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос петербуржцев во время марафона "Новое знание", отшутился по поводу своей связи с НЛО. Студенты припомнили миллиардеру, как ранее он называл себя пришельцем из будущего, и спросили, чем он сможет доказать свои слова.

"А разве это неочевидно? Я шучу иногда. Мне говорят: "А вы инопланетянин?" Ну, конечно, инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями", — сказал Маск.

Илон Маск на марафоне "Новое знание" рассказал, каким видит будущее через 50 лет

Илон Маск на марафоне "Новое знание" рассказал, каким видит будущее через 50 лет

Ранее Илон Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Илона Маска

В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Илона Маска

Развитие общества "Знание" инициировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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