"Разве это неочевидно?": Маск в шутку назвал себя пришельцем из будущего

Илон Маск в ходе марафона "Новое знание" в шутку назвал себя пришельцем из будущего. Видео © LIFE

Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос петербуржцев во время марафона "Новое знание", отшутился по поводу своей связи с НЛО. Студенты припомнили миллиардеру, как ранее он называл себя пришельцем из будущего, и спросили, чем он сможет доказать свои слова.

"А разве это неочевидно? Я шучу иногда. Мне говорят: "А вы инопланетянин?" Ну, конечно, инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями", — сказал Маск.

Ранее Илон Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.