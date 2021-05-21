Порезавший учителя пермский лицеист увлекался аниме и интересовался холодным оружием

Ученик лицея № 1, который с ножом напал на учителя физики в городе Березники Пермского края, увлекался аниме и играми по нему. Об этом Лайфу сообщил источник. Однако какие конкретно мультфильмы смотрел мальчик, не уточняется.

Также стало известно, что ножи подросток приобрёл пару лет назад. Когда отец мальчика увидел холодное оружие, то забрал его, уточнив, зачем сын это купил, на что школьник ответил, что ему нравится. При этом стремления собрать коллекцию ножей у подростка не было. Мужчина отобрал ножи у мальчика, но не стал их прятать, так как в семье подобное не практикуется. Холодное оружие оставалось в свободном доступе.

Собеседник также отметил, что у школьника были очень хорошие и близкие отношения с родителями, особенно с отцом. Они часто проводили время вместе и всей семьёй ездили на рыбалку. Хорошие взаимоотношения мальчика связывали и со старшим братом. А с дядей, который владеет магазином товаров для охоты и рыбалки, и, вероятно, мог продать племяннику ножи, подросток общается только по праздникам.