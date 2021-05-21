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Василевский во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче Кубка Стэнли

"Флорида Пантерз" обыграла "Тампу-Бэй Лайтнинг" в третьем матче плей-офф НХЛ.

21 мая, 09:47
<p>Фото © АР / ТАСС </p>

Фото © АР / ТАСС

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский пропустил шесть шайб в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Флориды" — 5:6. При этом российский голкипер отразил 41 бросок из 47.

Василевский пропускал шесть голов в матче плей-офф Кубка Стэнли лишь в 2018 году от "Вашингтона" (2:6).

Отметим, что "Флорида" одержала победу над "Тампой" в овертайме (6:5).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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