Василевский во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче Кубка Стэнли
"Флорида Пантерз" обыграла "Тампу-Бэй Лайтнинг" в третьем матче плей-офф НХЛ.
Фото © АР / ТАСС
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский пропустил шесть шайб в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Флориды" — 5:6. При этом российский голкипер отразил 41 бросок из 47.
Василевский пропускал шесть голов в матче плей-офф Кубка Стэнли лишь в 2018 году от "Вашингтона" (2:6).
Отметим, что "Флорида" одержала победу над "Тампой" в овертайме (6:5).
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