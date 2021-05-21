Василевский во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче Кубка Стэнли

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский пропустил шесть шайб в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Флориды" — 5:6. При этом российский голкипер отразил 41 бросок из 47.

Василевский пропускал шесть голов в матче плей-офф Кубка Стэнли лишь в 2018 году от "Вашингтона" (2:6).