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Психотерапевт перечислил фильмы, спасающие от депрессии и стресса

Чтобы наполнить жизнь позитивом, вовсе не обязательно смотреть ленты, переполненные шутками ниже пояса. Как отметил специалист, вполне подойдут те картины, в которых присутствует добрая ирония.

9 апреля 2021, 06:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С помощью просмотра фильмов можно не просто отдохнуть, но и справиться с депрессией. Об этом рассказал психотерапевт сервиса "Сбер.Здоровье" Гурген Хачатурян. По его мнению, так называемая кинотерапия способна помочь человеку найти выход из сложной жизненной ситуации.

"Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие, обеспечить выход из депрессивных и других состояний", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".

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По словам психотерапевта, чтобы наполнить жизнь позитивом, лучше всего выбрать комедии. Однако вовсе не обязательно смотреть фильмы, переполненные шутками ниже пояса. Вполне подойдут и те киноленты, в которых присутствует добрая ирония.

Так, Хачатурян порекомендовал к просмотру такие фильмы, как "Вторая жизнь Уве", "Лучше не бывает", "А как же Боб?". А киноленты "Малыш", "Большой", "Выходной день Ферриса Бьюллера" и "Клуб "Завтрак" помогут найти ответы на вопросы о жизни и смерти, любви и дружбе.

Людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности связанной с одиночеством или заболеванием, психотерапевт советует обратить внимание на такие фильмы, как "Пока не сыграл в ящик", "Гравитация", "Интерстеллар", "Игры разума", "А в душе я танцую", а также "Общество мёртвых поэтов" и "1+1".

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Составлен рейтинг фильмов, которые понравятся практически кому угодно

Ранее были названы самые успешные фильмы в российском прокате по итогам прошлого года. Стоит отметить, что первые две строчки заняли отечественные картины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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