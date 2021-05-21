В Евросоюзе с июля будут действовать три вида коронавирусных сертификатов

В Евросоюзе с 1 июля будут доступны три вида сертификатов по коронавирусу: о вакцинации, о выздоровлении от CoViD-19 и о прохождении тестирования. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

"Простой документ, который удостоверяет, что человек прошёл вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трёх требований, то его [документ] можно использовать для поездок", — отметила глава ведомства.

Добавим, что государства Евросоюза обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах ЕС сертификатов вакцинации с начала марта.