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В Евросоюзе с июля будут действовать три вида коронавирусных сертификатов

Для поездки туристам будет достаточно одного из трёх документов. Идея их введения обсуждается с марта.

21 мая, 10:06
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Евросоюзе с 1 июля будут доступны три вида сертификатов по коронавирусу: о вакцинации, о выздоровлении от CoViD-19 и о прохождении тестирования. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

"Простой документ, который удостоверяет, что человек прошёл вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трёх требований, то его [документ] можно использовать для поездок", — отметила глава ведомства.

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Добавим, что государства Евросоюза обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах ЕС сертификатов вакцинации с начала марта.

Ранее Лайф рассказывал, что совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по внедрению сертификатов о вакцинации. Оно было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердить его могут в начале июня в ходе пленарной сессии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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