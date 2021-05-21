Tesla, Марс, Циолковский и инопланетяне: главные цитаты Илона Маска с марафона "Новое знание"

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из топовых спикеров просветительского марафона "Новое знание". Участники смогли напрямую задать свои вопросы американскому инженеру, который вышел с ними на связь в режиме видеоконференции. Обсудить успели многое, в частности, Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет.