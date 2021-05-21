Tesla, Марс, Циолковский и инопланетяне: главные цитаты Илона Маска с марафона "Новое знание"
В ходе просветительского форума на обновлённой платформе общества "Знание" американский инженер объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через полвека. Лайф собрал главное из выступления Маска в пяти карточках.
Фото © ТАСС / dpa
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из топовых спикеров просветительского марафона "Новое знание". Участники смогли напрямую задать свои вопросы американскому инженеру, который вышел с ними на связь в режиме видеоконференции. Обсудить успели многое, в частности, Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет.
Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок
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Маск — о силе российских технологий
Инфографика © LIFE
Маск: Я, конечно, инопланетянин
Инфографика © LIFE
Илон Маск — об освоении Марса
Инфографика © LIFE
Маск — о Королёве и Циолковском
Инфографика © LIFE
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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