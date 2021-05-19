Девушка Моргенштерна снялась в откровенном наряде Харли Квинн, и фанатам уже жалко её родителей
Возлюбленная музыканта стремится быть под стать своему эпатажному избраннику, поэтому всё чаще делится дерзкими кадрами, вызывающими бурную реакцию.
Избранница скандального 23-летнего рэпера Моргенштерна Дилара поделилась в "Инстаграме" эффектной фотосессией на тему цирка. Девушка предстала в лакированных разноцветных ботфортах на платформе и высоком каблуке. Также возлюбленная музыканта надела чёрно-красное боди и завязала на голове два хвоста.
Образ Дилара дополнила массивным молотом, дерзким взглядом и безумной улыбкой в духе Харли Квинн. Красавица принимала откровенные позы, хвастаясь изящными формами, от которых в восторге её избранник. "Все хотят от меня шоу, все хотят — я дам им шоу", — процитировала девушка в подписи строки из песни Моргенштерна.
Дилара уже успела завоевать в "Инстаграме" аудиторию размером 2,1 млн, и подписчики не поскупились на лестные слова в адрес девушки. Однако не всем нравится то, что, после того как её роман с музыкантом снова разгорелся, Дилара стала всё чаще выкладывать откровенные снимки.
Ты просто бомба 😍
Офигеть! Вот теперь я реально в шоке! Это очень красиво
Стыдно-то как! Это ужас! Родителям — терпения, а хотя из-за денег всё простят и вытерпят
Дилара и Моргенштерн начали встречаться ещё в Уфе — до того, как парень стал звездой и кумиром подростков. Однако блогер бросил возлюбленную в 2019 году, когда перед ним замаячили заманчивые перспективы. Тем не менее летом 2020-го пара снова сошлась. И теперь рэпер не чает в девушке души. Так, недавно на день рождения он подарил ей пять миллионов рублей и красный Range Rover, написав у себя на странице признание в любви: "Та самая женщина, которая была рядом с Алишером ещё до Моргенштерна, а теперь весь этот мир — наш! Люблю — пипец".
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