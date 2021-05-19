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Девушка Моргенштерна снялась в откровенном наряде Харли Квинн, и фанатам уже жалко её родителей

Возлюбленная музыканта стремится быть под стать своему эпатажному избраннику, поэтому всё чаще делится дерзкими кадрами, вызывающими бурную реакцию.

19 мая, 15:04

Фото © Instagram / influesii

Избранница скандального 23-летнего рэпера Моргенштерна Дилара поделилась в "Инстаграме" эффектной фотосессией на тему цирка. Девушка предстала в лакированных разноцветных ботфортах на платформе и высоком каблуке. Также возлюбленная музыканта надела чёрно-красное боди и завязала на голове два хвоста.

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Образ Дилара дополнила массивным молотом, дерзким взглядом и безумной улыбкой в духе Харли Квинн. Красавица принимала откровенные позы, хвастаясь изящными формами, от которых в восторге её избранник. "Все хотят от меня шоу, все хотят — я дам им шоу", — процитировала девушка в подписи строки из песни Моргенштерна.

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Дилара уже успела завоевать в "Инстаграме" аудиторию размером 2,1 млн, и подписчики не поскупились на лестные слова в адрес девушки. Однако не всем нравится то, что, после того как её роман с музыкантом снова разгорелся, Дилара стала всё чаще выкладывать откровенные снимки.

Ты просто бомба 😍

petunova4

Фото © Instagram / influesii

Фото © Instagram / influesii

Офигеть! Вот теперь я реально в шоке! Это очень красиво

omestori

Стыдно-то как! Это ужас! Родителям — терпения, а хотя из-за денег всё простят и вытерпят


leska_ganieva

Дилара и Моргенштерн начали встречаться ещё в Уфе — до того, как парень стал звездой и кумиром подростков. Однако блогер бросил возлюбленную в 2019 году, когда перед ним замаячили заманчивые перспективы. Тем не менее летом 2020-го пара снова сошлась. И теперь рэпер не чает в девушке души. Так, недавно на день рождения он подарил ей пять миллионов рублей и красный Range Rover, написав у себя на странице признание в любви: "Та самая женщина, которая была рядом с Алишером ещё до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш! Люблю пипец".

Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы

Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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