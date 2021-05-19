Девушка Моргенштерна снялась в откровенном наряде Харли Квинн, и фанатам уже жалко её родителей

Образ Дилара дополнила массивным молотом, дерзким взглядом и безумной улыбкой в духе Харли Квинн. Красавица принимала откровенные позы, хвастаясь изящными формами, от которых в восторге её избранник. "Все хотят от меня шоу, все хотят — я дам им шоу", — процитировала девушка в подписи строки из песни Моргенштерна.

Дилара уже успела завоевать в "Инстаграме" аудиторию размером 2,1 млн, и подписчики не поскупились на лестные слова в адрес девушки. Однако не всем нравится то, что, после того как её роман с музыкантом снова разгорелся, Дилара стала всё чаще выкладывать откровенные снимки.

Дилара и Моргенштерн начали встречаться ещё в Уфе — до того, как парень стал звездой и кумиром подростков. Однако блогер бросил возлюбленную в 2019 году, когда перед ним замаячили заманчивые перспективы. Тем не менее летом 2020-го пара снова сошлась. И теперь рэпер не чает в девушке души. Так, недавно на день рождения он подарил ей пять миллионов рублей и красный Range Rover, написав у себя на странице признание в любви: "Та самая женщина, которая была рядом с Алишером ещё до Моргенштерна, а теперь весь этот мир — наш! Люблю — пипец".