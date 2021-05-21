Джабаров оценил призыв Илона Маска к усилению диалога между Россией и США

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление американского бизнесмена, руководителя SpaceX Илона Маска о необходимости усиления диалога между Россией и США, отметив, что любое сотрудничество всегда идёт на пользу. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с RT.

"Я думаю, что любое сотрудничество, любые контакты всегда идут на пользу. Мы никогда не отказываемся от таких контактов, если они полезны обеим сторонам. Возможно, на научной почве, на почве продвижения различных идей, совместных разработок мы быстрее найдём общий язык, чем в политических спорах с американцами", — отметил Джабаров.