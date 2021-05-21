Джабаров оценил призыв Илона Маска к усилению диалога между Россией и США
РФ никогда не отказывается от сотрудничества, если оно полезно обеим сторонам, отметил парламентарий.
Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление американского бизнесмена, руководителя SpaceX Илона Маска о необходимости усиления диалога между Россией и США, отметив, что любое сотрудничество всегда идёт на пользу. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с RT.
"Я думаю, что любое сотрудничество, любые контакты всегда идут на пользу. Мы никогда не отказываемся от таких контактов, если они полезны обеим сторонам. Возможно, на научной почве, на почве продвижения различных идей, совместных разработок мы быстрее найдём общий язык, чем в политических спорах с американцами", — отметил Джабаров.
По мнению сенатора, практическая работа с партнёрами может помочь политикам "быстрее разгребать "завалы". Парламентарий также упомянул о состоявшейся ранее встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что "одно то, что мы встретились, — это уже неплохо". При этом, по мнению Джабарова, вероятный саммит лидеров двух стран не принесёт "каких-то прорывных решений".
Как уже писал Лайф, 19 мая в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова и Блинкена. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
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