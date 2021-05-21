Госпиталь в "Ленэкспо" возобновил приём пациентов с коронавирусом
Для среднетяжёлых и тяжёлых больных там развернули 97 коек. В будущем их число может увеличиться.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В связи с ростом заболеваемости временный инфекционный госпиталь на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге возобновил приём пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице городского Комитета по здравоохранению в социальной сети "ВКонтакте".
"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сегодня возобновил приём пациентов госпиталь в "Ленэкспо". В пятом павильоне для среднетяжёлых и тяжёлых больных открылось отделение на 90 коек и семь коек реанимации. В дальнейшем их количество может быть увеличено до 295", — говорится в сообщении.
Как уточнили в комитете, в общей сложности на первом этапе оказывать помощь пациентам с ковидом будут 27 врачей, 36 медицинских сестёр и 15 санитаров.
Ранее сообщалось, что в Петербурге разворачивают более 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Темпы заражения в Северной столице увеличились почти на 30% по сравнению с прошлой неделей. А по данным за 21 мая, в городе выявили 815 новых пациентов с ковидом.
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