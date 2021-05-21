Госпиталь в "Ленэкспо" возобновил приём пациентов с коронавирусом

В связи с ростом заболеваемости временный инфекционный госпиталь на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге возобновил приём пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице городского Комитета по здравоохранению в социальной сети "ВКонтакте".

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сегодня возобновил приём пациентов госпиталь в "Ленэкспо". В пятом павильоне для среднетяжёлых и тяжёлых больных открылось отделение на 90 коек и семь коек реанимации. В дальнейшем их количество может быть увеличено до 295", — говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, в общей сложности на первом этапе оказывать помощь пациентам с ковидом будут 27 врачей, 36 медицинских сестёр и 15 санитаров.