В Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе

Два человека погибли при проведении работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Как стало известно Лайфу, в коллектор спустились две бригады, внутри люди отравились газом.

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По данным нашего источника в экстренных службах, пять человек госпитализированы. Погибшие — мужчина и женщина, их тела уже подняты на поверхность.

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Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.