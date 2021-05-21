В Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе
Ещё пять пострадали, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прокуратура проводит проверку.
Фото © LIFE
Два человека погибли при проведении работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Как стало известно Лайфу, в коллектор спустились две бригады, внутри люди отравились газом.
Фото © LIFE
По данным нашего источника в экстренных службах, пять человек госпитализированы. Погибшие — мужчина и женщина, их тела уже подняты на поверхность.
Фото © Соцсети
Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
В июне 2020 года в Приангарье три человека погибли при ремонте очистных сооружений. После смерти людей было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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