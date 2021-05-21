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В Ростовской области два человека насмерть отравились газом в коллекторе

Ещё пять пострадали, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прокуратура проводит проверку.

21 мая, 10:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Два человека погибли при проведении работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Как стало известно Лайфу, в коллектор спустились две бригады, внутри люди отравились газом.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным нашего источника в экстренных службах, пять человек госпитализированы. Погибшие — мужчина и женщина, их тела уже подняты на поверхность.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Саратове в коллекторе нашли тело женщины

В Саратове в коллекторе нашли тело женщины

В июне 2020 года в Приангарье три человека погибли при ремонте очистных сооружений. После смерти людей было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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