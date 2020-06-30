Три человека погибли при ремонте очистных сооружений в Приангарье

На территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения в Иркутской области во время проведения ремонтных работ погибли трое рабочих. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что погибшие в возрасте от 38 до 63 лет. Мужчины производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошёл несчастный случай.

Как позднее следователям пояснил коллега погибших, в колодец спустились сварщик и слесарь. ЧП началось с того, что колодец стал внезапно заполняться водой.

— Одному из рабочих удалось выбраться, а второй не смог и упал с лестницы. На помощь спустился мастер участка, но сразу потерял сознание. Следом спустился слесарь, но обратно уже не выбрался, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.