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Три человека погибли при ремонте очистных сооружений в Приангарье

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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На территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения. Фото © Прокуратура Иркутской области

На территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения в Иркутской области во время проведения ремонтных работ погибли трое рабочих. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что погибшие в возрасте от 38 до 63 лет. Мужчины производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошёл несчастный случай.

Как позднее следователям пояснил коллега погибших, в колодец спустились сварщик и слесарь. ЧП началось с того, что колодец стал внезапно заполняться водой.

Одному из рабочих удалось выбраться, а второй не смог и упал с лестницы. На помощь спустился мастер участка, но сразу потерял сознание. Следом спустился слесарь, но обратно уже не выбрался, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге между рабочими и охраной на территории строительства жилого комплекса "Огни залива" произошла массовая драка.

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