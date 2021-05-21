Путин заявил о стремлении России улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами
Лидер РФ отметил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья, и будет продолжать работать в этом направлении. Об этом глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран. И, конечно, в первую очередь из государств – членов ЕврАзЭС", — отметил российский лидер.
Путин указал, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение, которое позволит онлайн оформлять документы, необходимые для трудоустройства.
Ранее Путин заявлял о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики. Глава государства отметил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. К примеру, МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.
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