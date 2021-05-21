Путин заявил о стремлении России улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья, и будет продолжать работать в этом направлении. Об этом глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран. И, конечно, в первую очередь из государств – членов ЕврАзЭС", — отметил российский лидер.