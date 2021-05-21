Ани Лорак лишилась бизнеса после того, как обвинила Константина Меладзе в домогательствах
Налоговая служба начала ликвидацию общества с ограниченной ответственностью, учредителем которого является певица.
Популярную 42-летнюю певицу Ани Лорак преследуют неприятности с тех пор, как она намекнула на интимный характер предложений, которые ей поступали от продюсера Константина Меладзе. Против неё тут же ополчились многие звёзды, в том числе Лолита и Светлана Лобода, и звезде пришлось забрать свои слова обратно. Теперь же у налоговой службы возникли большие претензии к компании певицы.
У ООО "Ани Лорак продакшн" обнаружили нарушение, когда выяснилось, что юридический адрес предприятия не совпадает с фактическим. По словам юриста Михаила Алексеева, налоговая служба серьёзно относится к этой теме, потому как такими проверками она выявляет фирмы-однодневки, которые занимаются нелегальными делами, пишет КП.
Но зачастую с такими ошибками встречаются и обычные компании, владельцы которых при смене офиса просто забыли оповестить налоговую службу. Вероятно, это и произошло с ООО "Ани Лорак продакшн", учредителем и директором которой является певица. Сперва в ЕГРЮЛ появляется отметка о неверной информации, а затем начинается ликвидация бизнеса, которая длится несколько месяцев. Если и тогда владелец не исправит данные, его компанию закроют навсегда.
Доход ООО "Ани Лорак продакшн" тоже был вполне приличным. По крайней мере, по последней бухгалтерской отчётности за 2019 год выручка составляла 40 миллионов, прибыль — 15 млн. Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании
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