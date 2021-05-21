Ани Лорак лишилась бизнеса после того, как обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Популярную 42-летнюю певицу Ани Лорак преследуют неприятности с тех пор, как она намекнула на интимный характер предложений, которые ей поступали от продюсера Константина Меладзе. Против неё тут же ополчились многие звёзды, в том числе Лолита и Светлана Лобода, и звезде пришлось забрать свои слова обратно. Теперь же у налоговой службы возникли большие претензии к компании певицы.

Фото © Instagram / anilorak

У ООО "Ани Лорак продакшн" обнаружили нарушение, когда выяснилось, что юридический адрес предприятия не совпадает с фактическим. По словам юриста Михаила Алексеева, налоговая служба серьёзно относится к этой теме, потому как такими проверками она выявляет фирмы-однодневки, которые занимаются нелегальными делами, пишет КП.

Фото © Instagram / anilorak

Но зачастую с такими ошибками встречаются и обычные компании, владельцы которых при смене офиса просто забыли оповестить налоговую службу. Вероятно, это и произошло с ООО "Ани Лорак продакшн", учредителем и директором которой является певица. Сперва в ЕГРЮЛ появляется отметка о неверной информации, а затем начинается ликвидация бизнеса, которая длится несколько месяцев. Если и тогда владелец не исправит данные, его компанию закроют навсегда.

Фото © Instagram / anilorak