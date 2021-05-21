"Это будет что-то невероятное": Бузова сообщила, что переезжает в Беларусь
В пятницу, 21 мая, певица и телеведущая Ольга Бузова в своём инстаграм-аккаунте опубликовала очередное фото, но то, что девушка написала под ним, взволновало фанатов намного больше. Оказалось, певица уже сидит на чемоданах и в скором времени переедет в Беларусь.
Совсем недавно СМИ сообщили о том, что кумир современной молодёжи Ольга Бузова станет наставницей первого сезона шоу "X-Factor Беларусь". Ещё не успели фанаты отойти от новости, как девушка атакует новыми подробностями своего участия в песенном конкурсе. В "Инстаграме" Ольга поделилась, что она решила переехать в Беларусь. Всё для того, чтобы "лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу".
Я люблю быть ПЕРВАЯ во всём 👸🏻😍 Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси @XFactorBelarus 🇧🇾 Это будет что-то невероятное 😍 Уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь 💪🏻🙌🏻 чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу "X-Фактор" 😍🥰 Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем 🙏🏻😍 В шоу могут принимать участие все! А ты хочешь в мою команду?
Должно быть, Бузова "переедет" в другую страну лишь на время съёмок телешоу. Но ясно, что многие будут не против, если девушка обоснуется там навсегда. К примеру, Mama_v_sety под фото Ольги написала: "Вот там и оставайся". Этот комментарий оценило больше ста человек.
А многие только из поста Бузовой узнали, что она станет наставником на телешоу. Вопрос один: кто предложил звезде эту должность. Ведь максимум, как она может поддержать своих будущих подопечных, это морально.
К вокальным данным девушки до сих пор у многих большие вопросы. Один из самых популярных комментариев к публикации принадлежит frau_sevastsyanava. Пользовательница поинтересовалась у Ольги: "А ты можешь научить петь?" Остаётся только надеяться, что участникам выделят учителей по вокалу.
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