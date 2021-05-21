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"Это будет что-то невероятное": Бузова сообщила, что переезжает в Беларусь

В пятницу, 21 мая, певица и телеведущая Ольга Бузова в своём инстаграм-аккаунте опубликовала очередное фото, но то, что девушка написала под ним, взволновало фанатов намного больше. Оказалось, певица уже сидит на чемоданах и в скором времени переедет в Беларусь.

21 мая, 13:41

Фото © Instagram / buzova86

Совсем недавно СМИ сообщили о том, что кумир современной молодёжи Ольга Бузова станет наставницей первого сезона шоу "X-Factor Беларусь". Ещё не успели фанаты отойти от новости, как девушка атакует новыми подробностями своего участия в песенном конкурсе. В "Инстаграме" Ольга поделилась, что она решила переехать в Беларусь. Всё для того, чтобы "лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу".

Я люблю быть ПЕРВАЯ во всём 👸🏻😍 Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси @XFactorBelarus 🇧🇾 Это будет что-то невероятное 😍 Уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь 💪🏻🙌🏻 чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу "X-Фактор" 😍🥰 Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем 🙏🏻😍 В шоу могут принимать участие все! А ты хочешь в мою команду?

Ольга Бузова

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Должно быть, Бузова "переедет" в другую страну лишь на время съёмок телешоу. Но ясно, что многие будут не против, если девушка обоснуется там навсегда. К примеру, Mama_v_sety под фото Ольги написала: "Вот там и оставайся". Этот комментарий оценило больше ста человек.

А многие только из поста Бузовой узнали, что она станет наставником на телешоу. Вопрос один: кто предложил звезде эту должность. Ведь максимум, как она может поддержать своих будущих подопечных, это морально.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

К вокальным данным девушки до сих пор у многих большие вопросы. Один из самых популярных комментариев к публикации принадлежит frau_sevastsyanava. Пользовательница поинтересовалась у Ольги: "А ты можешь научить петь?" Остаётся только надеяться, что участникам выделят учителей по вокалу.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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