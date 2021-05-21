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Кириенко рассказал о новых назначениях 300 победителей конкурса "Лидеры России"

Лучшие из финалистов попадают в кадровый резерв президента России и имеют высокий шанс на руководящую должность.

21 мая, 12:21
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Среди победителей трёх сезонов конкурса "Лидеры России" 300 из 313 человек получили новые должности в системе госуправления. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой итогам заявочной кампании четвёртого конкурса "Лидеры России".

"Из 313 победителей трёх сезонов у нас 300 человек получили продвижение по службе и новые назначения. Это не потому, что в результате победы в конкурсе, а это говорит о том, что отобраны люди в основном с действительно хорошим потенциалом", — заявил Кириенко.

Среди победителей оказались два избранных губернатора, шесть заместителей федеральных министров и четыре мэра. Остальные получили должности региональных министров, ректоров вузов, главврачей больниц, вице-президентов крупных корпораций и гендиректоров заводов.

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"Это школа кадрового резерва президента, которую мы называем школой губернаторов. Неслучайно из её выпускников сегодня 39 избранных губернаторов в регионах РФ. То есть уже половина губернаторов России выпускники этой школы. В том числе пять федеральных министров и целый ряд других руководителей", — объяснил Кириенко.

По словам чиновника, этот проект является возможностью самореализации людей из разных уголков страны вне зависимости от происхождения и достатка. Главное — трудолюбие и готовность идти вперёд.

"Для талантливых людей есть возможность реализовать себя. Это сейчас и по участникам видно из разных регионов. Независимо от того, где ты живёшь, в большом городе или маленьком, вне зависимости от того, кто твои родители и какие возможности твоей семьи, а это зависит от твоего таланта, твоих способностей, от твоего трудолюбия и готовности не расслабиться после победы, а идти вперёд", — подытожил первый замруководителя Администрации Президента.

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Напомним, что заявку на участие в треке "Международный" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России" подали граждане 127 стран. Отмечается, что больше всего заявок пришло от граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркмении, Узбекистана, Армении, Германии и Таджикистана.

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017-го по инициативе президента РФ.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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