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Усманов и Абрамович попали в десятку богатейших бизнесменов Великобритании

По данным The Sunday Times, только в прошлом году основатель USM Holdings Усманов направил на благотворительность около 706 миллионов долларов.

21 мая, 12:09

Фото © Pixabay

Российский предприниматель, владелец холдинга USM Алишер Усманов и миллиардер Роман Абрамович укрепили свои позиции в рейтинге богатейших бизнесменов Великобритании, составленном британской газетой The Sunday Times. Усманова, расположившегося на шестой строчке, издание назвало самым щедрым за 20 лет благотворителем.

"Пожертвовав свыше 4,2 миллиарда фунтов лично и через свой бизнес за 20-летнюю историю рейтинга Sunday Times, 67-летний Усманов является самым щедрым филантропом из списка богатых людей Rich List", — пишут в британской прессе.

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По данным издания, только в прошлом году российский бизнесмен направил на благотворительность более 500 миллионов фунтов (около 706 миллионов долларов). Среди самых крупных денежных вложений Усманова на благое дело — это помощь РФ, Узбекистану и Италии в борьбе с пандемией коронавируса и приобретение на аукционе оригинала Олимпийского манифеста, который олигарх передал в Олимпийский музей.

По оценкам газеты, на сегодняшний день состояние владельца холдинга USM составляет порядка 19 миллиардов долларов. Помимо Усманова в рейтинг 250 богатейших людей Великобритании входят ещё 14 россиян. Среди них Роман Абрамович (восьмая строчка), Михаил Фридман, Денис Свердлов, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, Елена Батурина и другие.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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