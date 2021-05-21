Калужский губернатор предложил построить завод Tesla в регионе
Ранее гендиректор компании Илон Маск заявил о скором официальном появлении электрокаров в России и в других странах СНГ.
Владислав Шапша. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Губернатор Калужской области Владислав Шапша после недавнего заявления Илона Маска о вероятном официальном выходе Tesla на российский рынок предложил построить в регионе завод по производству электромобилей компании. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Илон Маск на марафоне "Новое знание" анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому", — сказал Шапша.
Как ранее писал Лайф, генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени электрокары официально появятся в России. Кроме того, американский бизнесмен планирует внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.
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