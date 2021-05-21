Калужский губернатор предложил построить завод Tesla в регионе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша после недавнего заявления Илона Маска о вероятном официальном выходе Tesla на российский рынок предложил построить в регионе завод по производству электромобилей компании. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Илон Маск на марафоне "Новое знание" анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому", — сказал Шапша.