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"О больших объёмах сложно говорить": Автоэксперт оценил перспективы Tesla на российском рынке

Специалист отметил, что электромобили этой компании уже продаются в РФ, спрос на них есть, однако стоимость очень высока.

21 мая, 12:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

О больших объёмах производства электромобилей Tesla на российском рынке говорить сложно, так как машины стоят дорого, а со стороны государства поддержки нет. Таким мнением с Лайфом поделился автоэксперт, партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"Автомобили Tesla уже продаются на нашем рынке, даже при отсутствии официального дилера. Его функции выполняет Tesla Club, он же поставляет запчасти. Приход Tesla на российский рынок был вопросом времени. И если сейчас Tesla придёт на наш рынок, то это будет очень приятно. Тем более что спрос на эти автомобили есть", — отметил специалист.

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По словам Моржаретто, в год продаётся около сотни машин, несмотря на высокую стоимость, ожидать снижения которой пока не стоит. Автоэксперт также не увидел оснований для создания заводов Tesla в России, так как производства уже существуют в США и Китае, где есть большой спрос на электромобили и программы, которые помогают строить сеть заправок и компенсировать часть расходов для потребителей.

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Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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