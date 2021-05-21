Самолёт UTair воткнулся носом в землю при жёсткой посадке под Тюменью

Самолёт Ан-2 авиакомпании UTair совершил жёсткую посадку в селе Лайтамак Тюменской области. Об этом сообщает Ura.ru. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия.

Как уточняется, при посадке у борта отвалилось переднее шасси. В результате две женщины были травмированы. Всего, по нашим данным, на борту находилось девять человек — два пилота и семь пассажиров.

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"Самолёт действительно воткнулся носом в землю, но при аварии никто из людей, находившихся на борту, серьёзных травм не получил. Все живы", — заявил глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.