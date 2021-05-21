Самолёт UTair воткнулся носом в землю при жёсткой посадке под Тюменью
Две женщины, находившиеся на борту Ан-2, получили ушибы. Инцидент произошёл из-за поломки переднего шасси.
Фото © LIFE
Самолёт Ан-2 авиакомпании UTair совершил жёсткую посадку в селе Лайтамак Тюменской области. Об этом сообщает Ura.ru. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия.
Как уточняется, при посадке у борта отвалилось переднее шасси. В результате две женщины были травмированы. Всего, по нашим данным, на борту находилось девять человек — два пилота и семь пассажиров.
Фото © LIFE
"Самолёт действительно воткнулся носом в землю, но при аварии никто из людей, находившихся на борту, серьёзных травм не получил. Все живы", — заявил глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.
В апреле самолёт UTair протаранил Як-40 на стоянке в аэропорту Сургута. Воздушные суда получили механические повреждения.
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