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Самолёт UTair воткнулся носом в землю при жёсткой посадке под Тюменью

Две женщины, находившиеся на борту Ан-2, получили ушибы. Инцидент произошёл из-за поломки переднего шасси.

21 мая, 11:48
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Самолёт Ан-2 авиакомпании UTair совершил жёсткую посадку в селе Лайтамак Тюменской области. Об этом сообщает Ura.ru. В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места происшествия.

Как уточняется, при посадке у борта отвалилось переднее шасси. В результате две женщины были травмированы. Всего, по нашим данным, на борту находилось девять человек — два пилота и семь пассажиров.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

"Самолёт действительно воткнулся носом в землю, но при аварии никто из людей, находившихся на борту, серьёзных травм не получил. Все живы", — заявил глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров.

В Тюмени неизвестные запустили сигнальную ракету в пассажирский самолёт

В Тюмени неизвестные запустили сигнальную ракету в пассажирский самолёт

В апреле самолёт UTair протаранил Як-40 на стоянке в аэропорту Сургута. Воздушные суда получили механические повреждения.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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