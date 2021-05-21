Рада призвала США использовать все инструменты для блокирования "Северного потока – 2"

Депутаты Верховной рады поддержали обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США, в котором содержится призыв использовать все законодательно возможные инструменты, главным образом санкции, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2". За документ проголосовали 262 парламентария, при этом один воздержался, а 20 человек не участвовали в процедуре.

"Верховная рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединённых Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток – 2" путём применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG", — говорится в тексте обращения.

Согласно документу, Киев действует в целях укрепления энергетической безопасности Украины и Запада. В Незалежной уверены, что целью газопровода является создание механизмов давления на страну, так как он не проходит по её территории. Кроме того, депутаты пытаются убедить американскую сторону в том, что продолжение строительства "Северного потока – 2" якобы поспособствует эскалации в Донбассе.

В Раде также подчеркнули ценность для Украины уже введённых со стороны США санкций в связи с газопроводом. Однако парламентарии обеспокоены, что представленные недавно дополнительные ограничения не предусматривают меры против ключевой компании – участника Nord Stream AG.

"Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока – 2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию", — отмечается в документе.