Песков откликнулся на просьбу студента о том, чтобы Путин лично наградил его маму орденом
В Кремле отметили, что любая многодетная семья является гордостью России. Женщина, о которой рассказал первокурсник, растит восьмерых детей.
Дмитрий Песков откликнулся на просьбу студента о том, чтобы Владимир Путин лично наградил его маму орденом. Видео © LIFE
Просьба о личном награждении российским президентом матери одного из участников форума "Новое знание" орденом "Материнская слава" будет передана Владимиру Путину. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе мероприятия.
Официальный представитель Кремля передаст просьбу юноши, который рассказал, что он из многодетной семьи с пятью младшими братьями и двумя сёстрами. В этом году их матери должен быть вручён орден "Материнская слава". Молодой человек хотел попросить президента лично провести эту церемонию.
"Вы знаете, что мы с вами живём в стране, которая имеет огромную демографическую проблему. Любая семья — вот такая, как ваша, — это гордость нашей страны. Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но, так или иначе, у нас будет День семьи. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы", — заявил пресс-секретарь президента.
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Напомним, Дмитрий Песков ранее уточнил, что Владимиру Путину вряд ли удастся провести полноценный отпуск этим летом.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Развитие общества "Знание" инициировал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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